¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Ûº´¡¹ÌÚÂçÊå¤¬£²£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤ÇÇ®¾§¡õ²÷¾¡¡Ö²¶¤Ï¼¡¤ÏÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹¤¼¡£¥Ð¥ó¥É¤Ç¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô¤Îà¥«¥ê¥¹¥Þáº´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¶½¹Ô¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Þ¥Ë¥¢¥Þ¥Ë¥¢¡×¡Ê£²Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö£Ã£È£Á£Î£Î£Å£Ì¡¡£Ä¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀÐÀî½¤»Ê¡Ê£µ£°¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥Ë¥ªËÜÂ¿¡Ê£´£·¡ËÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ö£á£î£é£ó£è£é£î£ç¡×¤Î±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö£è£å£ì£ö£å£ô£ô£é¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤ÈÀèÈ¯¤·¤ÆËÜÂ¿¤È¤ä¤ê¤¢¤¦¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤À¡£¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï¸ÉÎ©¤·¤ÆÅ¨·³¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÀî¤Ë£Ä£Ä£Ô¤ò¤¤á¤Æ¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÀï¶É¤ò¸ÞÊ¬¤ËÌá¤¹¡£½ªÈ×¡¢Ê³µ¯¤ò¸«¤»¤ëËÜÂ¿¤ËÒÄ¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¥Ï¢·¸¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£²¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤¿Ëö¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜÂ¿¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ç¹Ê¤á¤¢¤²¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤ò¼«¤éÇòÀ±¤Ç½Ë¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄË¤¤¤·Èè¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£±£°·î£²£²Æü¤Ç£²£°¼þÇ¯¡££²£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤·¤«²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤À¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¡¢°ã¤¦¡£º£Æü¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÀµ¼°¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤«¤é¡£²¶¤Ï¼¡¤ÏÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤¹¤¼¡£¥Ð¥ó¥É¤ÇÉðÆ»´Û¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡£ÉðÆ»´ÛÍÞ¤¨¤í¡ª¡¡¥¬¥é¥¬¥é¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¡×¤ÈÁ°¸À¤òÅ±²ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤ÎÊý¸þÀ¤òµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥¤¡¢¥Þ¥µ¡¢¸«¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¸¡¢¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ìÃæ¤Î¹âÍü¾¹°¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ä¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤Í¤¨¡£À¸¤¤Æ¤¿¤é¤½¤Î¤¦¤Á²ñ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤»¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÀ¸¤¤Æ¤ì¤Ð¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¡Ä¡¢¤¤¤ä¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£