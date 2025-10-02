¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5G SA¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖVoNR¡×¤Ë¤è¤ë²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò10·î9Æü¤ËÄó¶¡³«»Ï¡ª¤Þ¤ºXperia 10 VII¤¬ÂÐ±þ¡£µ¡¼ï¤ä¥¨¥ê¥¢¤Ï½ç¼¡³ÈÂç
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö5G¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¡ÊSA¡ËÊý¼°¡Ê°Ê²¼¡¢5G SA¡Ë¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç²»À¼ÄÌÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¡ÖVoNR¡×¡ÊVoice over NR¡Ë¤Ë¤è¤ë²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹2025Ç¯10·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Æ±ÆüÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Î5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖXperia 10 VII¡×¤¬½é¤á¤ÆVoNR¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸åÂÐ±þµ¡¼ï¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NTT¥É¥³¥â¤äKDDI¤Ê¤É¤Ë¤Æ2020Ç¯¤Ë5G¤Î¾¦ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ö4G¡ÊÂè4À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖVoLTE¡×¡ÊVoice over LTE¡Ë¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³»þ¤Ë²»À¼ÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ë4G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢VoNR¤Ë¤è¤ë²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï5G¤ÇÄÌ¿®¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢È¯Ãå¿®¤äÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢VoNR¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËVoNRÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë5G SA¤Ç¤ÎÄÌ¿®»þ¤ËÈ¯¿®¤«¤éÄÌÏÃÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÄÌÏÃÃæ¤Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë5G SA¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤ÏVoNR¤Ë¤è¤ë²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò5G SA¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ï https://www.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/network/service/5g/vonr-service-area.pdf ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â5G SA¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ì»þÅª¤Êº®»¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤¬5G SA¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏVoNR¤Ë¤è¤ë²»À¼ÄÌÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
