¡È¼óÅÔ·÷¶¯Åð¡ÉÀéÍÕ¡¦Çò°æ»Ô¤È»ÔÀî»Ô¤Î¡È¼Â¹ÔÌò¡É¤ÎÃË¡Ê22¡Ë½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë¡¡¡Ö½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¼¹Ù¹¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È»ØÅ¦
2024Ç¯¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÀéÍÕ¡¦Çò°æ»Ô¤È»ÔÀî»Ô¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤ÎÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÍü¸¬¸ãÈï¹ð¡Ê22¡Ë¤Ï2024Ç¯¡¢ÀéÍÕ¡¦Çò°æ»Ô¤È»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢½»¿Í¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¹âÍüÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼¹Ù¹¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡£Ï¢Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê4¤Ä¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£