É×¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÉâµ¤¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡½÷¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢Éâµ¤¤òµ¿¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤½¤Îµ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿´¶¾ð¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¼Ãå¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉâµ¤¤òµ¿¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤²¼Ãå¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢É×¤Î²¼Ãå¤¬¿·ÉÊ¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤ä¤±¤Ë¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤Ç¹âµé´¶¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥°¤ò¸«¤ë¤ÈÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È1Ëç5,000±ß¤â¤¹¤ë²¼Ãå¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï3Ëç¥»¥Ã¥È¤Î°Â¤¤²¼Ãå¤·¤«¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²¼Ãå¤ò¡Ä¡Ä¡©¡¡Ã¯¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢²¼Ãå¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
É×¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ç¥Ó¥ó¥´¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î·ÊÉÊ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤º¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯6·î¡Ë
¢¦ É×¤Î²¼Ãå¤¬µÞ¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Éâµ¤¤òµ¿¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë·ÊÉÊ¤Ê¤é¡¢Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
