MF³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È!! ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤Ç3°Ì¤È¹¥Ä´
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï2Æü¡¢9·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿6Áª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï9·î¤ËÂè4Àá¤«¤éÂè6Àá¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÂè4Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ò0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè5Àá¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Âè6Àá¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂè6Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3¾¡3Ê¬¤±¤ÈÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤Ç3°Ì¤ò¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ùÅÄ¼«¿È¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤È¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿³ùÅÄ¡£¡ÖÅö½é¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Þ¥Æ¥¿¤Î¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3»î¹ç¤Ç5²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤·¡¢17²ó¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ùÅÄ°Ê³°¤Î5Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óFW¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉGK¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¼¥Õ¥¹¡¢Æ±MF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï9·î¤ËÂè4Àá¤«¤éÂè6Àá¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÂè4Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ò0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè5Àá¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤Ç2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢Âè6Àá¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂè6Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3¾¡3Ê¬¤±¤ÈÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤Ç3°Ì¤ò¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿³ùÅÄ¡£¡ÖÅö½é¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥Þ¥Æ¥¿¤Î¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3»î¹ç¤Ç5²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤·¡¢17²ó¥Ç¥å¥¨¥ë¤òÀ©¤·¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ùÅÄ°Ê³°¤Î5Áª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óFW¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉGK¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¼¥Õ¥¹¡¢Æ±MF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£