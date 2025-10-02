HANA MAHINA¡õCHIKA¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¡ÖBAD LOVE¡×¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö3¿Í¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¹¤®¡×
¢£MAHINA¤È²ÖÂ¼¤¬Da-iCE³Ú¶Ê¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤â¸ø³«Ãæ
¡ÚÆ°²è¡ÛMAHINA¡õCHIKA¡õ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÖBAD LOVE¡×¡¿MAHINA¡õ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¥À¥ó¥¹
HANA¥°¥ëー¥×¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢MAHINA¡õCHIKA¤ÈDa-iCE²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤ÏHANA¤Î³Ú¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤Ç¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MAHINA¤ÈCHIKA¤¬²ÖÂ¼¤ò¶´¤à¤è¤¦¤ËÁ°¤ËÎ©¤Ä¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£ÎÏ¶¯¤¯¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæ¤ÇÁ°¸å¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢²ÖÂ¼¤¬Á°¤ÇÍÙ¤ë¥·ー¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3¿Í¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö3¿Í¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²ÖÂ¼¤ÎTikTok¤Ç¤â¡¢¡ÖHANA¤ÎMAHINA¤µ¤ó¤È¡¢ HANAÂ¼¤¬¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤ª¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢MAHINA¤È²ÖÂ¼¤¬Da-iCE¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£