[10.2 ACL2¥°¥ë¡¼¥×FÂè2Àá](¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê)

¢¨21:15³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥é¥Á¥ã¥Ö¥êFC]

ÀèÈ¯

GK 99 ¥«¥ó¥Ý¥ó¡¦¥Õ¥¡¥È¥à¥¢¥«¥Ã¥¯¥ë

DF 4 ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥à¥Ç¥£¡¼

DF 15 ¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Þ¥é¥¯

DF 27 ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥«¥é¥ó

DF 91 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥³¥ê¥Ì¥¹

MF 6 ¥¿¥Ê

MF 11 ¥Í¥²¥Ð

MF 28 ¥È¡¼¥µ¥ï¥Ã¥È¡¦¥ê¥ó¥ï¥Ê¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó

MF 42 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¢¥é¥Ç¥£¥¹

FW 9 ¥¤¥¯¥µ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£

FW 89 ¥ó¥¸¥ô¥¡¡¦¥é¥³¥È¥Ï¥ê¥Þ¥é¥é

¹µ¤¨

GK 97 ¥¦¥¯¥ê¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ó¥ß¡¼¥Þ

DF 19 ¥¹¥Ý¡¼¥ó¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥«¡¼¥¿¡¼¥Ý¡¼

DF 33 ¥Ú¥¿¥¤¡¦¥×¥í¥à¥Á¥ã¥ó

MF 10 ¥¸¥ã¥Ã¥«¥Ñ¥ó¡¦¥±¡¼¥×¥í¥à

MF 18 ¥Æ¥£¡¼¥é¥Ý¥ó¡¦¥è¥æ¡¼¥¤

MF 37 ¥¯¥ê¥µ¥Ê¥Î¥ó¡¦¥¹¥ê¥¹¥ï¥ó

MF 5 ¥¢¥Ô¥·¥Ã¥È¡¦¥½¥é¥À

MF 77 ¥Õ¥¡¥¤¥¯¡¦¥Ü¥ë¥­¥¢

MF 88 ¥Á¥ç¡¼¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥×¥ó¥±¡¼¥¦

FW 7 ¥Ç¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë

´ÆÆÄ

¥ï¥é¥¦¡¼¥È¡¦¥¹¥ê¥Þ¥«

[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]

ÀèÈ¯

GK 1 Åì¸ý½ç¾¼

DF 3 È¾ÅÄÎ¦

DF 4 ¹õÀî·½²ð

DF 5 »°±º¸¹ÂÀ

DF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð

MF 7 ±§º´Èþµ®»Ë

MF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿

MF 17 »³²¼ÎÊÌé

MF 27 ÈþÆ£ÎÑ

MF 44 ±üÈ´´¦»Ö

FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È

¹µ¤¨

GK 22 °ì¿¹½ã

GK 43 ÌîÈªÍ¥¿¿

DF 15 ´ßËÜÉðÎ®

DF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀ

DF 67 º´¡¹ÌÚæÆ¸ç

MF 10 ÁÒÅÄ½©

MF 13 °ÂÉôÉ¢ÅÍ

MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ

FW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê

FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤

FW 51 ËþÅÄÀ¿

FW 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº

´ÆÆÄ

¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹