¥é¥Á¥ã¥Ö¥êFCvsGÂçºå ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.2 ACL2¥°¥ë¡¼¥×FÂè2Àá](¥é¥Á¥ã¥Ö¥ê)
¢¨21:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥é¥Á¥ã¥Ö¥êFC]
ÀèÈ¯
GK 99 ¥«¥ó¥Ý¥ó¡¦¥Õ¥¡¥È¥à¥¢¥«¥Ã¥¯¥ë
DF 4 ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥±¥à¥Ç¥£¡¼
DF 15 ¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Þ¥é¥¯
DF 27 ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥«¥é¥ó
DF 91 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥³¥ê¥Ì¥¹
MF 6 ¥¿¥Ê
MF 11 ¥Í¥²¥Ð
MF 28 ¥È¡¼¥µ¥ï¥Ã¥È¡¦¥ê¥ó¥ï¥Ê¥µ¥Æ¥£¥¢¥ó
MF 42 ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¢¥é¥Ç¥£¥¹
FW 9 ¥¤¥¯¥µ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£
FW 89 ¥ó¥¸¥ô¥¡¡¦¥é¥³¥È¥Ï¥ê¥Þ¥é¥é
¹µ¤¨
GK 97 ¥¦¥¯¥ê¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ó¥ß¡¼¥Þ
DF 19 ¥¹¥Ý¡¼¥ó¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥«¡¼¥¿¡¼¥Ý¡¼
DF 33 ¥Ú¥¿¥¤¡¦¥×¥í¥à¥Á¥ã¥ó
MF 10 ¥¸¥ã¥Ã¥«¥Ñ¥ó¡¦¥±¡¼¥×¥í¥à
MF 18 ¥Æ¥£¡¼¥é¥Ý¥ó¡¦¥è¥æ¡¼¥¤
MF 37 ¥¯¥ê¥µ¥Ê¥Î¥ó¡¦¥¹¥ê¥¹¥ï¥ó
MF 5 ¥¢¥Ô¥·¥Ã¥È¡¦¥½¥é¥À
MF 77 ¥Õ¥¡¥¤¥¯¡¦¥Ü¥ë¥¥¢
MF 88 ¥Á¥ç¡¼¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥×¥ó¥±¡¼¥¦
FW 7 ¥Ç¥Ë¥ë¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë
´ÆÆÄ
¥ï¥é¥¦¡¼¥È¡¦¥¹¥ê¥Þ¥«
[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]
ÀèÈ¯
GK 1 Åì¸ý½ç¾¼
DF 3 È¾ÅÄÎ¦
DF 4 ¹õÀî·½²ð
DF 5 »°±º¸¹ÂÀ
DF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð
MF 7 ±§º´Èþµ®»Ë
MF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿
MF 17 »³²¼ÎÊÌé
MF 27 ÈþÆ£ÎÑ
MF 44 ±üÈ´´¦»Ö
FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È
¹µ¤¨
GK 22 °ì¿¹½ã
GK 43 ÌîÈªÍ¥¿¿
DF 15 ´ßËÜÉðÎ®
DF 2 Ê¡²¬¾ÂÀ
DF 67 º´¡¹ÌÚæÆ¸ç
MF 10 ÁÒÅÄ½©
MF 13 °ÂÉôÉ¢ÅÍ
MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ
FW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê
FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤
FW 51 ËþÅÄÀ¿
FW 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº
´ÆÆÄ
¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹
