¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷21¹æ(¥Þ¥Ã¥È¥¥¥â)¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇ¿·ÀªÎÏ¤Ï¡© º£¸å¤Ï ¡í¶¯¤¤¡í ÂæÉ÷¤Ë... ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ëÍ½Êó¡¡º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷21¹æ(¥Þ¥Ã¥È¥¥¥â)
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ·µ¤
2025Ç¯10·î2Æü18»þ45Ê¬È¯É½
2Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ15ÅÙ30Ê¬ (15.5ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ30Ê¬ (125.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 280 km (150 NM)
3Æü6»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ16ÅÙ20Ê¬ (16.3ÅÙ)
Åì·Ð123ÅÙ35Ê¬ (123.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 55 km (30 NM)
3Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥ë¥½¥óÅç
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ17ÅÙ30Ê¬ (17.5ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ40Ê¬ (120.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 80 km (42 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 170 km (92 NM)
4Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ18ÅÙ30Ê¬ (18.5ÅÙ)
Åì·Ð115ÅÙ40Ê¬ (115.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 130 km (70 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 240 km (130 NM)
5Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ20ÅÙ30Ê¬ (20.5ÅÙ)
Åì·Ð110ÅÙ50Ê¬ (110.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 310 km (170 NM)
6Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Ù¥È¥Ê¥à
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ22ÅÙ30Ê¬ (22.5ÅÙ)
Åì·Ð106ÅÙ10Ê¬ (106.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
ºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 230 km (125 NM)
7Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Ù¥È¥Ê¥à
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ22ÅÙ20Ê¬ (22.3ÅÙ)
Åì·Ð102ÅÙ55Ê¬ (102.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 280 km (150 NM)
¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê