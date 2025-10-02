TUY

2025Ç¯10·î2Æü18»þ45Ê¬È¯É½

2Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ15ÅÙ30Ê¬ (15.5ÅÙ)
Åì·Ð125ÅÙ30Ê¬ (125.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    Á´°è 280 km (150 NM)

3Æü6»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ16ÅÙ20Ê¬ (16.3ÅÙ)
Åì·Ð123ÅÙ35Ê¬ (123.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    55 km (30 NM)

3Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥ë¥½¥óÅç
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ17ÅÙ30Ê¬ (17.5ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ40Ê¬ (120.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    80 km (42 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 170 km (92 NM)

4Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ18ÅÙ30Ê¬ (18.5ÅÙ)
Åì·Ð115ÅÙ40Ê¬ (115.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 30 km/h (15 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    130 km (70 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 240 km (130 NM)

5Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ30Ê¬ (20.5ÅÙ)
Åì·Ð110ÅÙ50Ê¬ (110.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 310 km (170 NM)

6Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Ù¥È¥Ê¥à
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ22ÅÙ30Ê¬ (22.5ÅÙ)
Åì·Ð106ÅÙ10Ê¬ (106.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    992 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    230 km (125 NM)

7Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Ù¥È¥Ê¥à
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ22ÅÙ20Ê¬ (22.3ÅÙ)
Åì·Ð102ÅÙ55Ê¬ (102.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    1008 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    280 km (150 NM)

¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤

