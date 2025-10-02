Âçºå£Â¤¬ÂçºåÉÜÌ±¤ò¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¡ª 2000Ì¾¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAsue¥¢¥êー¥ÊÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè7ÀáÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥ºÀï¤Ë¡¢ÂçºåÉÜÌ±¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçºåÉÜºß½»¼Ô¤Ç¡¢ÂçºåÉÜºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£ÀÊ¼ï¤Ï2³¬¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤â¤·¤¯¤Ï3³¬¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ç¡¢³Æ»î¹ç1,000Ì¾¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ¤«¤é19Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±þÊç¤Ë¤ÏÂçºå£Â¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷¤Þ¤¿¤Ï¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó²ñ°÷¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é±þÊç¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª±þÊç¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ä¤°ì²ó¸Â¤ê¡¢2»î¹ç¤ÎÆâ1»î¹ç¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¡¢ÍÎÁ¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó²ñ°÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¤Ë¡¢17»þ5Ê¬¤è¤ê»î¹ç³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£