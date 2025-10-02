ÁÒÉß¤¬¡ØÄ©Àï¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ù¤ò¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·èÄê¡ª
¡¡2Æü¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¤¬¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒÉß¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¡ØÄ©Àï¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ù¤Ë·èÄê¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¾¡ÇÔ¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÍ¦µ¤¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÒÉß¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒÉß¤Ï2023-24¥·ー¥º¥ó¤«¤éV.LEAGUE¤Ø»²Àï¤·¤¿¥Áー¥à¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï½÷»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄµÈÅÄÉÒÌÀ»á¤ò¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¡¦¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ëÁÒÉß¤ËÃíÌÜ¤À¡£