MAZZEL¡¦NAOYA¡¢éðÀî¼Â²Ö¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡õ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¼Ì¿¿²È¡¦éðÀî¼Â²Ö¤¬MAZZEL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼NAOYA¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡¦¼Ì¿¿¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£NAOYA¤ÎÍÅ±ð¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤È¡¢éðÀî»á¤Î¤É¤³¤«ÆÇ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¿§ºÌÈþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢NAOYA¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ¸ø³«±Ç²è¤ª¤è¤ÓMBS/TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¤Ø¤ÎÀ®À¥°ìÀ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢NAOYA¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚNAOYA¥³¥á¥ó¥È¡Û
°ÊÁ°¤«¤ééðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡ª¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÔË¾¤ÎÂÔË¾¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤È¤â¤È²ÚÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆéðÀî¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¤ª²Ö¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
»£±ÆÃæ¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆþ¤ì¤¿ËÍ¤Ï´¶Æ°¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¿§¤È¸÷¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤ÆéðÀî¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ëáã¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
²èÌÌ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÀäÂÐ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£¸å¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£²ó³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÎÈ¤Ë¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
éðÀî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
