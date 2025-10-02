¡Úºå¿À¡¦¸¶¸ý¡¡ÎÞ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á´Ê¸¡Û¤ª¤ä¤¸¡¢¤ª¤«¤¢¡¢ºÊ¡¢°¦Ì¼¡¡¤½¤·¤Æ¸×ÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À6¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¿¤ò¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¡¢ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âº¤¤¤³¤È¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¡£ÌÜ¤ò½¼·ì¤µ¤»¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¸¶¸ý¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤é¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤¤¤¦Æü¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢Î¢Êý¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥ä¥®¡ÊÀÄÌø¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÌîµå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®Ãæ¹â¤È½Ä¤¸¤Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê½Ä¤¸¤Þ¤È¤Î±ï¤¬¿¼¤¯¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç16Ç¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÄÈøÉÍµå¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÀ¸³è¡£¶á¤¯¤Æ±ó¤¤¹Ã»Ò±àµå¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Îý½¬¤Ë¡¢»î¹ç¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó²ø²æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶âËÜ¤µ¤ó¡¢³ÝÉÛ¤µ¤ó¤Ë1·³¤ÎÉñÂæ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìîµå¿Í¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¶½Ê³¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±þ±çÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±þ±ç²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âºÇ¹â¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¿¤ò¡¢ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¡¢ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âº¤¤¤³¤È¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¡¢·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¤â°ì¸ÀÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤ä¤¸¡¢¤ª¤«¤¢¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¶þ¤·¤Ê¤¤¶¯¤¤¿´¤ÈÂÎ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÇËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£»Ð¤ÈËå¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ÎÎý½¬¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¡¢¤Þ¤¤¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿§¡¹¤È¾è¤ê±Û¤¨¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£
¡¡3¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¡£·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£¤±¤ó¤«¤·¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯Í·¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç°¦¤ª¤·¤¯¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î´èÄ¥¤ë¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡£¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤Ê¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¡¢¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡£Éüµ¢¤·¤¿¤È¤¤Ï¡È¤ª¤«¤¨¤ê¡É¤È¸À¤¦À¼¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¿¤À´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¡¢Æ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ËÍ¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤ÏÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¡¢ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢16Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£