¥³¥Ã¥È¥ó¡¡M¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥êÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¡¡ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¡ÖÁ´Éô¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤¬2Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ø¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê·ø¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡¢²æ¡¹¡¢½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¥¥Ä¥¤¡Ä¡×¤È¤·¡¢ÎÙ¤¤ç¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£À¾Â¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·è¾¡¤Ë¤â»Ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤âÍ½Áª¤«¤éÌ¡ºÍ¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¤Í¡¢¿Ô¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¤ç¤ó¤Ï¡ÖM-1½Ð¤Æ¤¿»þ¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢M-1¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤¾¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¤µ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ç¯´ÖÃ¡¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ã¥È¥ó¤Ï7·î¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ÎÆóÅáÎ®No.1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¤Ï¡Öº£¡¢3Ê¬»¶¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£º£Ç¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤·¤«·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤È¤¤¤¦¤«·ë²Ì¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤â¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹Åª¤Ë¤Ï¥Þ¥º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£Á´Éô¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï1²óµÙ¤â¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤ó¤Ï¡ÖÁ´Éô¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡¢²¶¡×¤È¤·¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤Î¤»¤¤¡ª¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥í¥ó¥°¤µ¤ó¡ª¤¢¤¢¤¤¤¦Å·ºÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤È¤³¤¦¡£À¤´Ö¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎM-1»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï»Ä¤ê¤ÎM¡Ý1¤Ï2²ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026¡¢2027¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ç¼´¤Ï¥³¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤¬°ìÈÖ¤Ç¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤¥Í¥¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆËá¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤â½Ð¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£