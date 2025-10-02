a flood of circle¡¢Á´6¶Ê¼ýÏ¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌë¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡Ù¤ò11·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
a flood of circle¤¬11·î12Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌë¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢6·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖKILLER KILLER¡×¤Ë¡¢Ì¤È¯É½¿·¶Ê5¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡ãa flood of circle Tour 2024-2025 ¡ÈWILD BUNNY BLUES/Ìî¤¦¤µ¤®¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡É¡ä¤è¤ê6·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Zepp DiverCity¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º´¡¹ÌÚÎ¼²ð¤¬À¸¤ó¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¯¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆA3¥µ¥¤¥º ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
a flood of circle¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾Á°¤Î11·î9Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ãI¡ÇM FREE 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌë¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÆú¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü(¿å)È¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CDA)¡Û
TECI-1845 ¡ï2,750(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈ×(CDA¡ÜBD+¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¯¤ó¡¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼)¡Û
TEI-337 ¡ï10,000 (ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖKILLER KILLER¡×Â¾ Á´6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨ÄÌ¾ïÈ×¡¦¥Æ¥¤¥Á¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈ×¶¦ÄÌ
¢§BD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãa flood of circle Tour 2024-2025 ¡ÈWILD BUNNY BLUES/Ìî¤¦¤µ¤®¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡ä2025.6.13¡¡Zepp DiverCity
01 WILD BUNNY BLUES/ Ìî¤¦¤µ¤®¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹
02 Dancing Zombiez
03 ¥Õ¥¡¥¹¥¿¡¼
04 I¡ÇM FREE
05 D E K O T O R A [HandMic]
06 11
07 Eine Kleine Nachtmusik
08 Honey Moon Song
09 ¤Ò¤È¤µ¤é¤¤
10 ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ±¤òÃµ¤·¤Æ
11 À¤³¦¤Ï·¯¤Î¤â¤Î
12 ÍýÍ³¤Ê¤È¿¹³ (The Rebel Age)
13 ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥½¥ó¥°
14 ¥×¥·¥±
15 ¥·¡¼¥¬¥ë
16 ¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥¬¡¼¥º
17 Ãî¤±¤é¤Î»í
18 ²°º¬¤Î¾å¤Î¥Ï¥ì¥ë¥ä
encore
en1 KILLER KILLER
en2 ²Ö
en3 ·îÌë¤ÎÆ»¤ò²¶¤¬¹Ô¤¯
¡ü¥°¥Ã¥º¡§¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¯¤ó¡¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Ìó10cm)
¾¦ÉÊ¾ðÊó¾ÜºÙ¡§https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
¡¡
¢£¡ãA FLOOD OF CIRCUS 2026¡ä
2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-EAST
open15:45 / start16:30
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥²¥¹¥È¡§¸åÆü²ò¶Ø
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê \5,500¡Ü1¥É¥ê¥ó¥¯
°ìÈÌÈ¯Çä¡§10/25(ÅÚ) 10:00¡Á
¡¡
◾️¡ãa flood of circle ¡ÈI¡ÇM FREE 2025¡É¡ä
11·î9Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Ìî³°²»³ÚÆ²
TOKYU KABUKICHO TOWER STAGE
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ/°ìÉôÍÎÁ
¡¡
¢£a flood of circleÁ´¶Ê¥Ä¥¢¡¼¡ã¥ì¥È¥í¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¥ô 2025¡ä
09·î17Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
09·î19Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden
09·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍF.A.D.
10·î04Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO
10·î05Æü¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôvanvanV4
10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶JANUS
10·î12Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬Queblick
10·î17Æü¡Ê¶â¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæMACANA
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡a flood of circle ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡a flood of circle ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡a flood of circle ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡a flood of circle ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook