吉乃、アニメ『私を喰べたい、ひとでなし』オープニング主題歌「贄-nie-」MV公開
吉乃が、10月2日にリリースした新曲「贄-nie-」のミュージックビデオを公開した。
ユリイ・カノンが作詞・作曲を担当した「贄-nie-」は、孤独なもの同⼠が痛々しいほどにお互いを求め合う、愛と執着を表現した楽曲。胸が苦しくなるほど、美しくも儚い繊細な映像世界が描かれる。
なお、同楽曲は10月2日から放送開始となるTVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』のオープニング主題歌となっている。
◆ ◆ ◆
【吉乃コメント】
このたびOP主題歌を担当させていただきました、吉乃です。
孤独なもの同⼠が痛々しいほどにお互いを求め合う、そんな愛と執着を表現したく、
ユリイ・カノンさんに「贄-nie-」という楽曲を書き下ろしていただきました。
胸が苦しくなるほど美しく儚い世界観に寄り添えていたら幸いです。
是⾮アニメと併せてお楽しみいただければと思います。
◆ ◆ ◆
デジタルシングル「贄-nie-」
2025年10月2日（木）配信リリース
https://lnk.to/yoshino_nie
作詞・作曲：ユリイ・カノン
編曲：ユリイ・カノン/ Naoki Itai
