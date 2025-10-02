FRUITS ZIPPER、4thシングル表題曲「JAM」MV公開。“家族愛”がテーマ
FRUITS ZIPPERが、10月15日にリリースする4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」より、表題曲「JAM」のMVを公開した。
MVは“家族愛”をテーマにしたドラマ仕立ての作品となっており、大切な人と過ごす時間の中で、ふとした瞬間に感じる優しさや愛情が丁寧に描かれている。笑ったり、悩んだり、落ち込んだり、踊ったり、メンバーの等身大の魅力がぎゅっと詰まった“賞味期限のないラブ”を感じられる。
◾️デジタルシングル「JAM」
配信日：2025年9月24日（水）
配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/JAM
◾️4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」
発売日：2025年10月15日（水）
初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-)
クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size-
通常盤 1,200円（税込）KLF_10023
01 はちゃめちゃわちゃライフ！
02 JAM
03 好き、お願い
予約：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944
■＜FRUITS ZIPPER Road To TOKYO DOME 〜はちゃめちゃわちゃライブ！〜＞
日程：10月4日（土）、5日（日）
会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール8
問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION（050-5211-6077）※平日12:00〜18:00
日程：2025年11月15日（土）、16日（日）
会場：大阪府 インテックス大阪 5号館
問い合わせ先：キョードーインフォメーション（0570-200-888）
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/55779
■＜FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026＞
日程：2026年2月1日（日）
会場：東京都 東京ドーム
時間：開場 15:00 / 開演 17:30
特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026
◾️＜FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025＞
2025年10月8日（水）台北 会場：Zepp New Taipei
2025年11月8日（土）上海 会場：久事・上海商城劇院
2025年11月29日（土）ソウル 会場： 光云大学 東海文化芸術館
詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/51924
