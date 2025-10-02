¡Ö»²¤Ã¤¿¤Í¡×ºå¿À¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌöÆ°¤ËÆ£Àî´ÆÆÄ¤âÃ¦Ë¹¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÈCS¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 6-2 ¥ä¥¯¥ë¥È(2Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»²¤Ã¤¿¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬¡¢8¤Ä¤ÎÃ¥»°¿¶¤ò´Þ¤à7²ó2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç14¾¡ÌÜ¤òµÏ¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾¡Î¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡¢¾¡Íø¿ô¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Ï½é²ó¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡¢¤µ¤é¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â2¥é¥ó¤òÊü¤Á40¹æ¡õ100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ï3ÂÇÀÊÁ´¤Æ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤â5²ó¤ÎÂåÂÇ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼êÃ£¤ÏÁ´¤Æ³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥´¥¤¸÷·Ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡£15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç3¤Ä¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµå¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý°Ê³°¤Î¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤¹¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢°ìÇ¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£