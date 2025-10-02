ÁêÌÏ¸¶»ÔÌò½ê¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë

¡¡ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ï£²Æü¡¢»ÔÎ©»ÔÌ±·ò¹¯Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±»ÔÆî¶è¡Ë¤Î²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤«¤é´ð½àÃÍ¤Î£²£°£°ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃË»ÒÍá¼¼¤Ç¤â´ð½à£²ÇÜ¤Î¥ì¥¸¥ª¥Í¥é¶Ý¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¤Ï£²Æü¤«¤éÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÍøÍÑ¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£·ò¹¯Èï³²¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¹·î£²£´Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸¡ºº·ë²Ì¤Ç´ð½àÃÍ°Ê¾å¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÆîÀ¶ÁÝ¹©¾ì¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢¸µ¡¹£³Æü¤«¤éµÙ¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤·¤¿¡£°ÂÁ´À­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤ÈÍá¼¼¤Î»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£