¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥ó£Ã¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¥á¥â¥ê¥¢¥«¥Õ¥§¤Ïº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤º£²Ãå¡¡¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡Âè£²£¹²ó¥Þ¥ê¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡¦£Ê£ð£î£³¡Ê£±£°·î£²Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±ÃåÇÏ¤Ë£Ê£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡¢ãÄ½Å¡Ë
¡¡£³ºÐÌÆÇÏ£±£°Æ¬¡Ê£Ê£Ò£Á£´¡¢Æî´ØÅì£µ¡¢Â¾ÃÏ¶è£±¡Ë¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Ä¥ÅÄ¹·µ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£µÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃÏ¸µÁ¥¶¶¤Î¥×¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¡¼¥ë¡ÊÀîÅçÀµ°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡¡¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£³ÉÃ£¶¡£
¡¡£²Ãå¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥«¥Õ¥§¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¸¡¼¥ó¡Ê¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¡Ê¥á¥â¥ê¥¢¥«¥Õ¥§¡á£²Ãå¡Ë¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°»Ä¤ê¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ê¥×¥í¥ß¥¹¥È¥¸¡¼¥ó¡á£³Ãå¡Ë¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¸å¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µÈ¸¶´²¿Íµ³¼ê¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡á£´Ãå¡Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁ°¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡µÈÂ¼ÃÒÍÎµ³¼ê¡Ê¥³¥Ñ¥Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡á£µÃå¡Ë¡Ö¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¯¤È»×¤¦¡×