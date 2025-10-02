元NMB48の上西怜（24）が、9月29日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】「着せ恋」黒江雫コス！ガチでコミケに挑んだ

しっかり凹凸のある美ボディは健在。背中とワキが大きく開いたスケ感のある黒のワンピース水着、ハミ出しそうな水色や赤のランジェリーなど、大人の匂いをこれでもかと漂わせた。自身のSNSにもオフショット画像などを掲載。「とっても綺麗に可愛く撮っていただきました 可愛い水着もたくさん着ました～」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。ソロになって以降はグラビアやモデルを中心に仕事をしているが、プライベートで、コミケでコスプレを披露していたことも明かした。あえてファンへの告知もゼロ。人気コミックでアニメ化もされた「その着せ替え人形は恋をする」の劇中のゲームキャラ・黒江雫のメイド姿で挑んだが「『エクステすごい似合ってます』とか褒めてくださって、すごい自信になりました」と明かしていた。



同号ではSTU48の工藤理子が表紙＆巻頭を担当。ほかに蓬莱舞、櫻井おとの、伊織いお、本多もか、水瀬さらら、永松波留も登場している。



（よろず～ニュース編集部）