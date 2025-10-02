Ado¡¢¿·¶Ê¡ÖMAGIC¡×10¡¦31ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡¡²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤Î¿·¶Ê¡ÖMAGIC¡×¤¬31Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛAdo¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªËë¡Ä¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Î¥ë¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Ü¥«¥íP¡¦¥Ä¥ß¥¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤Ç¡¢Ado¤È¤Ïº£²ó¤¬½é¥¿¥Ã¥°¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢Ado¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¼«Í³ËÛÊü¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢ÎáÏÂ¤È¥ì¥È¥í¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²»¸»¤Î°ìÉô¤Ï3Æü¤è¤êSNS¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¤Ï¡¢ËÌ¾ò»Ê¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æ9·î26Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£Æ·¡¢Þ¥¡¢°¦¤Î»°»ÐËå¤Ë¤è¤ë²øÅð¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î´ÆÆÄ¤ÏËöÅÄµ¹»Ë¡¢µÓËÜ¤Ï¿¹¥Ï¥ä¥·¡¢²»³Ú¤ÏÎÓ¤æ¤¦¤¤¬Ã´Åö¡£À©ºî¤Ï¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëLIDEN FILMS¤¬¼ê¤¬¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏAdo¤Î¡ÖMAGIC¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏAdo¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖCAT'S EYE¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÛ¿®Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ado¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤ò´°¿ë¤·¡¢11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¡ØAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢22Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤¬Blu-ray¡¿DVD¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¿·¶Ê¡ÖMAGIC¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëAdo¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
