À¾Éð¡¡¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ¤¬¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨31¥»¡¼¥ÖÌÜ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤Ë1º¹¡¡»Ä¤ê¤È¤â¤Ë2»î¹ç
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð6¡¼5¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡À¾Éð¤Î¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ëº£µ¨31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦ÇþÃ«¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ1»àÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿·ë²Ì¡¢¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¿ÎÉ¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¿ù»³¤È30¥»¡¼¥Ö¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»Ä¤êÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â2»î¹ç¡£