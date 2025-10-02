¡Ö²¼¤«¤é¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤Î¿¹¡×·×²è¤«¤é6Ç¯¡ÄÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦ºÇÂç¤Î¤ªÊè¡ÈÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡É¤ò¶õ¤«¤é´Ñ¸÷¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Âçºå¡¦ºæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡¢¸ÅÊ¯·²¤òµ¤µå¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¶õ¤«¤é´Ñ¸÷¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬10·î4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤Îµ¤µå´Ñ¸÷ ÃÏ¾å110¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¸«¤¿Ä¯¤á
·×²è¤«¤éÌó6Ç¯ ¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×µ¤µå´Ñ¸÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂç»³¸ÅÊ¯¡£¡Ö¥¨¥¸¥×¥È ¥¯¥Õ²¦¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¡ÖÃæ¹ñ ¿Á¤Î»Ï¹ÄÄëÎÍ¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¤ªÊè¤Ç¤¹¡£
°ìÂÓ¤Î¸ÅÊ¯·²¤¬ÂçºåÉÜ½é¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¸ÅÊ¯´Ñ¸÷¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÅÊ¯¤ÎÁ°¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ø¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡Ù¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÁ´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¼¡ÊÃÏ¾å¡Ë¤«¤é¸«¤¿¤é¤â¤¦ÉáÄÌ¤Î¿¹¡×
¤½¤³¤ÇÂÇ³«ºö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢
µ¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õ¤«¤é¸ÅÊ¯¤òÄ¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£2020Ç¯³«»Ï¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç·×²è¤ÏÄäÂÚ¡£
¹½ÁÛ¤«¤é4Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤µå¤Ë¥¬¥¹¤ò½¼¤Æ¤ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢µ¤µå¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤¬³°¤ËÏ³¤ì½Ð¤·¼ºÇÔ¡£¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤é¤º¡¢µ¡ºàÁ´¤Æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë2Ç¯¤«¤«¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È9·î¤Ëµ¡ºà¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·×²è¤«¤éÌó6Ç¯¡£10·î4Æü¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢µ¤µå¤«¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤µå¤«¤é¡ÈÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡É ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é¡ªÀ¸Ãæ·Ñ
ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¸ÅÊ¯¡ÖÂç»³¸ÅÊ¯¡×¤ò¾å¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ¤µå¤Î±¿¹Ô¤¬4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤ÆÃÏ¾å¤«¤é¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëºæ»ÔÌò½ê¤Î21³¬Å¸Ë¾¥í¥Ó¡¼¡Ê80m¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤â¿¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤·¤«¸«¤¨¤º¡¢Á´ÂÎÁü¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÂÀè¤Ëµ¤µå¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü ÃÏ¾å²¿¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤«
ÃÏ¾å20m¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¸ÅÊ¯¤Î¼þ¤ê¤Î¤ªËÙ¤Ï¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¾å100m¶á¤¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡×¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¾å110m¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¡×¤Ï¡¢À¤³¦»°ÂçÊ¯Êè¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤¹¡£
ºæ»Ô¤Ï´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤µå¤Î±¿¹Ô¤ò4Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£