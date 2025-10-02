¡È¹âµé¼Ö¡É¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«¡Ä¼ÖÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¡¡¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É²ò½ü¡¡¡ÖÊÌ¤ÎÃç´Ö¤È´ØÅì¤Ç20Âæ°Ê¾åÅð¤ó¤À¡×ÀéÍÕ¡¦Î®»³»Ô
¹âµé¼Ö¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¤¡¢¼Ö¤ÎÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£ÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤ÈËÜ´ÖÍ§´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢ÀéÍÕ¡¦Î®»³»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¥È¥è¥¿¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¡¢¼Ö¤ÎÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔÀµ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡ÖCAN¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò²ò½ü¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò¹©¶ñ¤ÇÀÚÃÇ¤·¡¢¼Ö¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö°ËÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÌ¤ÎÃç´Ö¤È´ØÅì¤Ç20Âæ°Ê¾åÅð¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬¹âµé¼Ö¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¦ÀàÅð¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£