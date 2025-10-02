¹Ã»Ò±à¤Ç¤â²¹¤«¤Ê¸÷·Ê¡¡ÂàÇ¤¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Ø¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡¡È¥ä¥¯¥ë¥È¥«¥é¡¼¡É¤Î²ÖÂ«Â£Äè¡õ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 6-2 ¥ä¥¯¥ë¥È(2Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£ºå¿ÀÂ¦¤«¤é¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹çÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤Ç¤â¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤ò¸«¤»¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¹âÄÅ´ÆÆÄ¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤ÈÎÐ¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤â¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º ¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö22¡×¤òÇØÉé¤¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤ËµÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£