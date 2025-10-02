¤æ¤ê¤ä¤ó¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡ª¡©»×¤ï¤º¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¸å¤í¸þ¤¤¤Æ¤ë·ä¤Ë¡Ä¡×
10·î2Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥ÓÁ´Éô¸«¤»¡Ù¤Ë¡¢2026Ç¯2·î6Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Ç½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬VTR½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±ºîÉÊ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÎø°¦¤Î¼ºÇÔÃÌ¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÅú¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Yes or No Yes or No¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤¿¤é¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ½÷À¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿Æü¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¸å¤í¸þ¤¤¤Æ¤ë·ä¤Ë¸å¤í¤«¤é¼«Ê¬¤Î¹á¿å¤«¤±¤¿¡£»ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢»×¤ï¤º¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£