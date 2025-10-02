ÄÔ´õÈþ¡¢0ºÐ¼¡½÷¤È¡È²Ä°¦¤¤¤ªµÒÍÍ¡É¤Î2SHOTÈäÏª¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
10·î2Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·»¤µ¤ó¤Þ¤Ç ¶ì¾Ð¡£¡×»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î²£¤ËÂ©»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Û¤Ã¤³¤êSHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¡Ö²Ä°¦¤¤¤ªµÒÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü²æ¤¬²È¤Ë1¤«·î°ã¤¤baby¤¬ Í·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼¡½÷¤È1¥ö·î°ã¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥ÞÍ§¤Î»Ò¶¡¤È¼¡½÷¤¬ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö1¤«·îÁ°¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤É ¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÌ´¶õ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¡¢Á°²ó¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Èº£²ó¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤¿Èæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÀ¨¤¤À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ª¤Æ¤Æ¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Í¤ó¤Í¡×¤È¡¢¼¡½÷¤ÈÍ§¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¼ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä ·»¤µ¤ó¤Þ¤Ç ¶ì¾Ð¡£¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÎÙ¤ÇÂ©»Ò¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¸½ºß17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¡¦º£Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê