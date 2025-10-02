J¡õJ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥±¥¢¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø ¶µ¼ø¤ÎÈ¾ÅÄÃÎÌé»á¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¤µ¤ó¤¬Íð»ë¶ºÀµ¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥±¥¢ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢J¡õJ ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥±¥¢¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤Î°¦¸î¥Ç¡¼¡×¡Ê10·î10Æü¡Ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¡¦ÆÉ½ñ¤Î½©¤òÁ°¤Ë¡¢¶á»ë¤äÏ·´ã¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÖÍð»ë¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò9·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢´ã²Ê³Ø¡¢»ëÇ½¸¡ºº³Ø¡¢»ëÇ½·±Îý³Ø¤òÉý¹¤¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÎ¤Âç³Ø °åÎÅ±ÒÀ¸³ØÉô »ë³Ðµ¡Ç½ÎÅË¡³Ø ¶µ¼ø¤ÎÈ¾ÅÄÃÎÌé»á¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Íð»ë¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¢Íð»ë¶ºÀµ¤Î½ÅÍ×À¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍð»ëÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¥å¥Ó¥å¡¼¡×Íð»ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºËÌÎ¤Âç³Ø¤ÎÈ¾ÅÄ»á¤¬¡¢Íð»ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¡£¡ÖÍð»ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¸÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¤¢¤ë³ÑËì¤ä¿å¾½ÂÎ¤ËÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¤¿¤¤¥â¥Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤±¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¶þÀÞ°Û¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÎÏ¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÍð»ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¾¯¤Î¸«¤¨¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë·ÚÅÙ¤Ê¾É¾õ¤Ç¤Ï¡¢Íð»ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ¾ï¤Ê´ãµå¤Ç¸«¤ë¡ØÀµ»ë¡Ù¤Î¸÷³Ø·Ï¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿¹Ô¸÷Àþ¤¬ÌÖËìÃæ¿´ãÝ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò·ë¤Ö¡£°ìÊý¡¢Íð»ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¿¹Ô¸÷Àþ¤¬Ê£¿ô¤Î¾ÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶þÀÞ¤¹¤ë¸÷³Ø·Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎØ³Ô¤¬Æó½Å¤Ë¤Ö¤ì¤¿¤ê¡¢¤«¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸»ú¤äÇØ·Ê¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Íð»ë¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÌÚº´¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤âÍð»ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¡¢Íð»ë¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¾ÅÄÀèÀ¸¤«¤é2¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÍð»ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼Â¤Ï¿È¶á¤ÊÉÂÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¼çÍ×7¥õ¹ñ¤ÎÍð»ëÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î½èÊý³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤±Èó¾ï¤Ë½èÊý³ä¹ç¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍð»ë¶ºÀµ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ä´Á»ú¤Ï¡¢±ÑÊ¸»ú¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍð»ë¤Ç¤âÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ¸¼±¤Ï¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢·úÊª¤Î¾ÈÌÀ¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤â²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÍð»ë¤Î¸«¤¨Êý¤Ë¤Ï¡¢½ÄÊý¸þ¤ËÏÄ¤à¡ØÄ¾Íð»ë¡Ù¡¢²£Êý¸þ¤ËÏÄ¤à¡ØÅÝÍð»ë¡Ù¡¢¼Ð¤á¤ËÏÄ¤à¡Ø¼ÐÍð»ë¡Ù¤Î3¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢³ÑËì·Á¾õ¤ÎÈóÂÐ¾Î¡¢¿å¾½ÂÎ¤Î´óÍ¿¡¢°äÅÁ¡¦È¯Ã£Í×°ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¡¢Ê£¹çÅª¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦·ÁÂÖÊÑ²½¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢40ÂåÌ¤Ëþ¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÏÄ¾Íð»ë¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÏÅÝÍð»ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢È¾ÅÄ»á¤¬Íð»ë¤Î¼ïÎà¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö²ÃÎð¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢Íð»ë¤Ç¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»ë³¦¤òÊä¤ª¤¦¤È¤·¤Æ´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íð»ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ½ñÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Íð»ë¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢È¾ÅÄÀèÀ¸¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íð»ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡×¤ÈÌÚº´¤µ¤ó¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢È¾ÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÍð»ë¤Ë¤è¤ë»ë³¦¤Î¥Ü¥±¤ä¥À¥Ö¥ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤äµ÷Î¥´¶¤ò¸í¤é¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤Éµåµ»Á´ÈÌ¤Ë¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¸«¤¨Êý¤Î¼Á¡É¤¬À®ÀÓ¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íð»ëÅÙ0.75D¤«¤é¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ÆÃ¤Ëµåµ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ç¤âÍð»ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íð»ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò´ã²Ê¤Ç¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Íð»ëÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËJ¡õJ ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥±¥¢ ÀïÎ¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î°Â¥õÀî¤¿¤Þ¤ß»á¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¡Ö¥¢¥¥å¥Ó¥å¡¼¡×Íð»ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÍð»ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶ºÀµ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÁõÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍð»ë¤ò¶ºÀµ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¼´¤È´µ¼Ô¤ÎÍð»ë¤Î¼´¤¬¤º¤ì¤ë¤È¡¢»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íð»ëÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢Íð»ë¤Î¼´¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î¼´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î²óÅ¾À©¸æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢Íð»ëÍÑ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢²÷Å¬¤ÊÁõÍÑ´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¨Êý¤Î°ÂÄêÀ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¥å¥Ó¥å¡¼¡ÙÍð»ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ø¥¢¥¤¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥º¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤òºÎÍÑ¡£4ÅÀ¤Ç¥ì¥ó¥º¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤Ë»ëÀþ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ç¥ì¥ó¥º¤Î²óÅ¾¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯Íð»ë¤Î¸þ¤¤È¥ì¥ó¥º¤Î¸þ¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å²¼¤¬Çö¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Å¬¤ÊÁõÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍð»ë¶ºÀµ¥ì¥ó¥ºÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç°ÂÄê¤·¤¿»ë³¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥±¥¢ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡áhttps://www.acuvue.com/ja-jp