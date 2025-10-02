Image: BRIGHT_DIY

塗装を嗜むみなさんは必見。

エアブラシはキレイな塗装に必須ツールですが色替えに洗浄などの手間が多いですよね。1回ずつは小さな時間でも、積もれば年間で数時間〜数十時間を費やしている可能性も。

そんな課題を解決してくれるのが色替え5秒の電動スプレーガン「SPRITZ」。ボトル交換式だから瞬時に色変えが可能。さらにコードレスで動きを妨げず、通常エアブラシも使えるの2WAY仕様で幅広いニーズを満たしてくれる1台です。

好評につき第二弾の先行販売が始まっていたので詳しくチェックしていきましょう。

ボトル交換×コードレスで塗装が捗る

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」2大特長のひとつがコードレス。スプレー缶ぐらいのサイズで自由自在に動かせるため、小さなフィギュアから自転車などの大きい対象まで快適な塗装が実現。

Image: BRIGHT_DIY

もうひとつが5秒もあれば完了する色替えの早さ。従来のエアブラシではノズル洗浄などが必要ですが、動画のようにボトル交換だけでOK。ボトルの数だけ効率が上がります。

最大3時間のパワフルスタミナ

Image: BRIGHT_DIY

バッテリーは取り外し可能で最大3時間の塗装が可能。換気や換装の時間を考えれば十分な性能ですが、さらに連続で使いたい場合は予備バッテリーで簡単に延長できるのも便利かも。

3段階の噴射モード

Image: BRIGHT_DIY

噴霧量は3段階で調整でき、精密な塗装はレベル1、壁や大型家具、自動車などの広範囲を一気にカバーしたいときにはレベル3といった使い分けが可能。繊細なグラデーションやぼかし塗装もしっかりできるとのことでした。

Image: BRIGHT_DIY

重ね塗りに最適な速乾モードも搭載。クオリティとの調整は必要ですが、サッと塗りたいときには助かりますね。

従来のエアブラシも使える

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」本体がエアコンプレッサーとして使えるので、動画のように従来型のエアブラシも使える2Way仕様。より繊細なタッチを表現したい場合にも1台で完結できるのは便利。

今なら一般販売予定価格から30％OFFの25,980円（税・送料込み）からオーダー可能でした。さらに2025年10月1日までの限定で追加10％OFFクーポンも配布されていたので、詳しくは商品ページでチェックしてみてください。

