メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、新たな可能性を探求し挑戦的なプロダクトを開発するプロジェクト「OWNDAYS Lab.（オンデーズ ラボ）」から生まれた、“逸品”コレクション「THE ONE（ザ・ワン）」の第2弾を、10月2日に発売する。

時を重ねても色褪せない普遍的なデザインを追求する同コレクションの第2弾は、2025−26年秋冬のクラシック回帰というファッションの潮流を捉えつつ、永く愛用できる繊細なメタルフレーム4型を新たにラインアップした。クラシックを基調としながらも、ディテールやシルエットで個性を主張する洗練されたスタイルは、まさしく違いを知る大人のための一本となっている。

2025−26年秋冬シーズンのファッションシーンでは、原点回帰ともいえるクラシックなスタイルが注目を集めている。それに伴い、アイウェアにおいても、掛ける人の表情を知的で上品に引き立てる、繊細なメタルフレームが引き続き欠かせないアイテムとなっている。

OWNDAYSがこの秋新たに届ける「THE ONE」は、まさにその潮流を捉えたコレクション。しっかりとした重厚感を追求した第一弾とは一線を画し、今回は“スリムな見た目”をテーマに、一切の無駄を削ぎ落とした洗練されたデザインを企画した。秋冬の装いには欠かせないテーラードジャケットやスラックスと合わせるのはもちろん、コーディネート全体を洗練された印象に仕上げるアクセントとしても活躍する。

知的な印象を与える小ぶりなポリゴン型とボストン型のフレーム。軽量で丈夫なチタン素材を採用しており、快適なかけ心地を追求した。テンプルエンドに施された2色のメッキがさりげないアクセントになっている。リム全体には、珍しい穴あき彫金を施し、細部までこだわっている。

軽量で丈夫なオールチタンを採用したクラウンパント型のフレーム。顔に添うようなしなやかなテンプルと、さりげない装飾が横顔を上品に彩る。ビジネスから普段使いまで、あなたの毎日を快適に、そして知的に演出する一本となっている。

繊細な彫金が施された、知的で重厚感のあるボストン型のフレーム。軽くて丈夫なオールチタン製で、見た目とは裏腹の軽やかなかけ心地を実現した。テンプルエンドの重みが顔に安定したフィット感をもたらす。

「OWNDAYS Lab.」は、OWNDAYSがこれまで培ってきた経験と技術を礎に、アイウェアのさらなる可能性を拡張し、新たな価値を生み出すことを目的とした新プロジェクト。各企画ごとに異なるテーマを設定し、デザインと価値を創造したアイウェアや、革新的な素材・機能を探求したアイウェアなど、OWNDAYSとしての「挑戦」を形にしていく考え。

同プロジェクトでは毎年新たなテーマを掲げ、常に時代や感性に寄り添ったプロダクトを生み出していく予定となっている。

「THE ONE」は、その記念すべき第一弾企画として誕生し、まさに“逸品”と呼ぶにふさわしいメガネ作りを目指しており、素材の選定からディテールの設計に至るまで、一切の妥協なく品質を追求している。

［小売価格］2万1000円（税込）

［発売日］10月2日（木）

オンデーズ＝https://www.owndays.com/jp/ja