バルミューダは、単機能レンジ「BALMUDA The Range S」を10月2日から販売を開始した。

BALMUDA The Range Sは毎日使う調理道具として、上質なデザインと質感を備えた単機能レンジ。コンパクトな横開き設計は、収納ラックや冷蔵庫の上など、限られたスペースでも自分好みにコーディネートを楽しめる。あたために必要十分な5つのモード（オート、マニュアル、ドリンク、冷凍ゴハン、解凍）を搭載。ダイヤルひとつでスムーズに操作できる。遊び心のあるディスプレイは、オリジナルフォントとアイコンで構成。使用中に流れる心地よいサウンドとともに、使うたびに楽しいひとときを届ける。カラーはブラック・ホワイトの2色展開となっている。





バルミューダオンラインストア・BALMUDA The Store Aoyamaをはじめとするブランドショップ、主要家電量販店などバルミューダ製品正規販売店で販売中だ。

［小売価格］3万9600円（税込）

［発売日］10月2日（木）

バルミューダ＝https://www.balmuda.com/jp