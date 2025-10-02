

「matcha LOVE 抹茶」（パウダーイン）

伊藤園は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（「matchaLOVE」は、ITOEN（North America）INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランド）の主幹製品である、振ってつくる無糖の体験型抹茶飲料として、抹茶による鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用した「matcha LOVE 抹茶」を、10月6日に販売を開始する。

抹茶を含む日本茶の輸出額は過去最高額（資料：財務省貿易統計 2024年日本茶輸出実績）を更新し続けており、抹茶の需要は海外を中心に拡大している。国内においても、訪日外国人の増加とともに日本の伝統文化や健康志向の象徴として「抹茶」への関心が急速に高まっている。同社は、茶農業に深く関わる企業として安心・安全で高品質な緑茶・抹茶原料の安定調達を行うとともに、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用した体験型抹茶飲料「matcha LOVE 抹茶」を販売開始する。

「matcha LOVE 抹茶」は、国産抹茶（国産100％）をまるごと摂取できる無糖の体験型抹茶飲料。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験できる。従来品では、SNS上で振ってつくる際の色の変化を楽しむ人が多いことを受けて、今回は抹茶の鮮やかな緑と色の変化を楽しめる“クリアパッケージ”を採用し、「抹茶」の間口を広げるしかけを強化した。また、NECのAIによるマーケティング施策立案ソリューション「BestMove」を活用した店頭POPを新たに制作し、コミュニケーション活動を強化する。

同社は同製品の販売を通じて、消費者のニーズに寄り添った抹茶の新しい楽しみ方を提案し、消費者の健康で豊かな生活に貢献していく考え。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］10月6日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp