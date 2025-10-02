FDA¡¢6¹æµ¡¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Îµ¡ÂÎ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î6¹æµ¡¡Ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE195·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA06FJ¡Ë¤Ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Îµ¡ÂÎ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©¤äÉÍ¾¾»Ô¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉÍ¾¾¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¶µÒÂ¥¿Ê°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥Ï¥Þ¥Þ¥Ä·×²è¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥Ï¥Þ¥Þ¥Ä·×²è¡×¤È¡ÖÉÙ»Î»³ÀÅ²¬¶õ¹Á¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤È¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£
±¿¹Ò´ü´Ö¤Ï10·î4Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£