ASRock、ファンクラブ加入で製品保証を1年プラスする「マザーボード延長保証キャンペーン」
ASRockは10月1日、同社が販売する一部のマザーボードを対象に、ASRockファンクラブから製品登録を行うことでメーカー保証を延長する「マザーボード延長保証キャンペーン」を発表した。購入日を問わず、キャンペーン期間中の参加で保証の延長を適用できる。
ASRock Intel Z890/B860シリーズ、AMD X870/B850シリーズのマザーボードを対象に実施するキャンペーン施策。ASRockファンクラブ内の「製品登録」からキャンペーン期間内に不備なく登録を行うことで、通常2年付帯している製品保証に1年追加した合計3年の保証を受けられるというもの。2025年12月31日までに登録すれば購入日は問わないとしているが、中古品やオークション、個人売買で購入された製品/日本国外流通製品は対象外。
