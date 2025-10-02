Mrs. GREEN APPLE¡¢¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×MV¸ø³«¡¡SNSÈ¿¶Á¡ÖÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ëMVµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬2Æü¸á¸å9»þ¡¢9·î28Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î6¥ö·îÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯ºÇ¸å¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡ÖGOOD DAY¡×¡£¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë¡×CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®(Vo./Gt.)¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»×¤¤¤Ë»¿Æ±¤·¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¿·TV-CM¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨¡¼¥ë Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤ÊÓ¡×¤Ï9·î29Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖGOOD DAY¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·CM¤Ï¡¢10·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±ÇÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡MV¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤È¤Î´Ø·¸À¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë·×6¼ï¤ÎConcept Art¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎMV¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ëCG¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê°ÛÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹¤¹¤ë¥ß¥»¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤·¤Æ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¤Î¶¥±é¡£¤½¤·¤Æ³§¤Ç¡ÈLaLaLa¡Ä¡É¤È²Î¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬·È¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ê±ÇÁüÈþ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎMV¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÁáÂ®¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë±ÇÁü¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ËÜÅö¤Ë¿Àmv¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÞÌµ¤¯¤ß¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¤È¤¤¤¦¤«½Ð±é¤¬¹ë²Ú¡ª¡ª¤ª²Ö¤âÈô¹Ôµ¡¤â±§Ãè¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬³§³§³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤ó¤ÊÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ëMV»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿µã¤±¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ìMV¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÊÂ¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¾¡ª¡ª¡ª¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¹â¤ÎMV¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖMrs. GREEN APPLE¤Î¿·MV¡¢À¤³¦´Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
