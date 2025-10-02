½éÀ¥Î¼¤Î¸µ½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¢¡ÖµëÎÁÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¡×¤ÇÅ¥¾Â¡Ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼ÌÀ
¸µÆüËÜÂåÉ½DF½éÀ¥Î¼¡Ê¸½¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ñ2Éô¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ºâÀ¯Æñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´üÆüÄÌ¤êµëÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢³Æ½ê¤«¤éÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï²«¿§¤È¹õ¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
27Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¦¥ë¤Þ¤Ç¤â¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¹³µÄ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
🟡⚫️ Barney knows ⚫️🟡
Solidarity #SWFC pic.twitter.com/wFGdQ1ZSkr
»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¦¥ë¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ë½¾¶È°÷¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤Î¤È¤¤«¤é°¦¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç20¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï»î¹çÅöÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏµëÎÁÌÌ¤ÇÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¼ç¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÈ¯¸À¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£È¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¶¦´¶¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¥¿ÈÅª¤ÊÆ±Î½¤¿¤Á¤¬ÄÀÌÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Îµ¤¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÎµëÎÁ¡¢Ìò³ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·çÇ¡¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤³¤½¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¾Íè¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅöÌÌ¤ÎÃ»´üÅª¤Ê°ÂÄê¤ò¼é¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î°Õ¸«¤ä¹ÔÆ°¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÃÄÂÎ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µëÎÁ¤¬Ì¤Ê§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¸òÂå¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤è¤ê¶¯¼ÔÂ¿¤·¡©À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡¢¤ª¤â¤·¤í¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ·Ð±ÄÂÎÀ©¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£