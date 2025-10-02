¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤¦¤¾¡×´îÅÄÂóÌé¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¼¨¤·¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë»ÑÀª¡Ú²£ÉÍFM¡Û
¡¡2025Ç¯£¹·î28Æü¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬FCÅìµþ¤ò£³¡Ý£²¤È²¼¤·¤¿»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¡¢²£ÉÍFM¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢´îÅÄÂóÌé¤¬µ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÊý¤Ë¤¤¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¥×¥í¤Î´Õ¤Ç¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¤À¤Ê¡×¤È¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¥½¥Ü¥½¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¼¤Î²»ÎÌ¡É¤Ï¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Îµ¤¸¯¤¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¢¤¨¤Æ»Ø¼¨¤·¡¢¤½¤³¤ÇÊ¹¤³¤¨¤ä¤¹¤¤À¼¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ã«Éô¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë´îÅÄ¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´îÅÄ¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ç£¶Ê¬¤ò²á¤®¤¿º¢¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿²£ÉÍFM¤Î¹Êó¤ËÂÐ¤·¡¢´îÅÄ¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¡¢¤¢¤È£µÊ¬¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¤É¤¦¤¾¡×¤Èµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂ³¤±¤ÆÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡Öº£Æü¤Ï¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë´îÅÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¿¿¿ñ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
