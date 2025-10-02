義母から“合鍵”を、波風立てずに返してもらうには？円満解決のための、最終手段【ママリ】

連絡もせず家に来る義母

義母とは別で住んでいますが、車で1分くらいの距離に住んでいます。私が切迫で入院していた時に上の子の保育園の送迎などをお願いしていたこともあり、夫が義母にうちの鍵を渡しました。

産後4ヶ月になりそろそろ返して欲しいです・・・と言うのも、朝でも夜でも連絡もなくやってきてピンポンもなく勝手に鍵を使って入ってくるからです😭用事としては、お隣さんから果物をもらったからお裾分けで持ってきてくれたり、仕事が休みになったから上の子を保育園に送って行こうと思って来た、などです。ありがたいですが事前に連絡欲しいし、なにより勝手に入ってくるのがすごくすごく嫌です💦💦

夫に相談したところ、「俺も思ってた。お風呂入るのに裸でいる時とかもあるし。でも、鍵返してとは言いにくいよね・・なんて言おう」と。確かに今までお世話になっておいて、ストレートに鍵返してくださいは言いにくい😂



そこで、あまり角を立てずに鍵を返してもらうための伝え方があれば教えて欲しいです😭

近くに住んでいるので、関係を悪くしたくないです。よろしくお願いします🙇 出典：

qa.mamari.jp

義母との関係は円満でいたいものですよね。そんな中で言いたくてもなかなか言えないことはありませんか。アプリ「ママリ」には義母に家の鍵を返してほしいけど言いにくいという投稿がありました。投稿者さんが妊娠中に預けた鍵が今も返却されておらず、義母が連絡もなく家に来ることにストレスを感じているそう。義母の機嫌を損ねないよう鍵を返してもらう方法はないかと悩んでいます。

義母との距離感は近すぎず遠すぎず、円満でいたいものですよね。しかし、この投稿者さんは、義母に家の鍵を渡したことで近すぎる状態になってしまいました。



義母が連絡もなしに鍵を使って家に入ってくるため、投稿者さんはストレスを感じているそう。子どものお世話をしてもらった手前、「鍵を返して」と言いにくい中で、どうすれば角が立たずに家の鍵を返してもらえるか、いいアドバイスはないかと思っているようです。

義母にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「鍵を落としちゃったから作り直す」と言えばいいというコメントがありました。

鍵落としちゃって作り直すから一回返して～(その後は渡さない)とかですかね😅



ただ自分が急に倒れた時とか

頼れる人がいるのはいいことなので

まずは勝手に入ってこないように伝えるのが良いと思いますが、、 出典：

qa.mamari.jp

「鍵を落としたから作り直す」と言えばいいという意見がありました。こう言えば角が立たずに自然に鍵を渡してもらえそうですね。しかし、ウソをつくとバレる可能性があります。正直に「勝手に入らないでほしい」と伝えるほうが、後々に角が立たないかもしれません。



この他に「普通に返して」と言えばいいというコメントがありました。

普通に、もう大丈夫だから鍵もらうねーって旦那さんに言ってもらうのがいいと思います！



別に鍵を返してもらっても頼ってもいいと思いますよ 出典：

qa.mamari.jp

シンプルに普通に鍵を返してもらえばいいという意見がありました。投稿者さんが産後4か月経って落ち着いていることから、あとは「もう大丈夫」とはっきり言っても何の問題もありません。義母に理解があるならきっとわかってくれるのではないかと思います。

義母と今後も良好な関係でいたいなら、ウソはつかずはっきりと伝えるといい

投稿者さんと義母の家が近いからこそ、「連絡もなく来られると困ることがある」と正直に伝えてみてもよいのではないでしょうか。



「角を立てないように」と思ってウソをついてしまうと、その場はしのげても、後でバレたときに信頼関係を損ねてしまう可能性があります。



これまで投稿者さん夫婦や孫のためを思って訪れてくれていた義母であれば、率直な気持ちを伝えればきっと理解してくれるはずです。大切なのは、相手への感謝を忘れずに、自分の思いも素直に共有すること。そうすることで、無理のない関係を築いていけるのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）