¥¹¥º¥¤¬¿··¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×È¯Çä¡ª8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸SUV¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¡Ç³Èñ²þÁ±¤Ê¤É¤Ç¾®·¿SUV»Ô¾ì¤Î³ÈÂçÁÀ¤¦
¥¹¥º¥¤Ï2Æü¡¢¾®·¿SUV¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤Î¿··¿¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
Ç³Èñ¤ò22.8km/L¤È½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù2³ä¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â³È½¼¤·¤¿¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éSUV¤é¤·¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É³°´Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¥¹ç¼Ö¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¡¢ÃËÀµÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Ï¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç·î2000Âæ¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¹¥º¥¤Ï¡¢¾®·¿SUV¤Î»Ô¾ì¤¬¡Ö½éÂå¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿8Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó5.4ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¹©¶È¤Î¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤ä¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥é¥¤¥º¡×¤Ê¤É¶¥¹ç¼Ö¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£