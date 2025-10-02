ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀú¤ê¤Ç¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡È´°Á´°ìÃ×¡É¡¡»×¤¤µ¯¤³¤¹À¤³¦Åª½Ö´Ö¡Öáã¤ì¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ç¡¢6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤ËÎÝ¾å¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÀú¤ê¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤äT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤âÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î²ó°ìµó4ÆÀÅÀ¡£¥¨¡¼¥¹»³ËÜ¤ÎÎÏÅê¤â¸÷¤ê¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂçÃ«¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤ËÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖWBC¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¤ä¤ó¡×¡ÖÎÝ¾å¤Ç¸ÝÉñ¤¹¤ë¤Î¤¬Ç®¤¤¡ª¡×¡ÖWBC¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«·³¥Ù¥ó¥ÁÀú¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂçÃ«ËÊ¤¨¤¿¤éÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë!¡×¡Öáã¤ì¤ë¤ï¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ä¤ë»þ¤Ï¥¬¥Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë