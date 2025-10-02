瞳の中がキラキラ！？“お星さまを宿した”赤ちゃんの写真に25万いいね「ぎゃーかわいい…！」【ママリ】

天井の星型ライトが瞳に映し出され…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みー子☺︎ 0y🌻🦀(@yamikochan_86)さんの投稿したお写真です。子どものころ、アニメや漫画のキャラクターの、キラキラとした瞳に憧れたことはありませんか？みー子さんは病院の待合室で、娘さんの瞳の中になんと「お星さま」を発見！その幻想的でかわいらしいお写真に、注目が集まりました。

投稿者・みー子☺︎ 0y🌻🦀(@yamikochan_86)さんは病院の待合室で、娘さんの瞳の中になんと「お星さま」を発見！その幻想的でかわいらしい瞳に、注目が集まりました。思わず「きれい…」とこぼれてしまうお写真がこちら。

©yamikochan_86

予防注射しに来たんだけど

病院の天井のライトがお星様だから

瞳に⭐︎あって超可愛い

子どものころに憧れていたキラキラとした瞳を見て、夢が叶ったような気持ちになりました。ラメが入ったようなサイズ感で、とってもかわいいですね。



この投稿には「よく気づきましたね♡✨」「天才的なアイドル様やないか」といったコメントが寄せられていました。娘さんやご家族にとって、この写真はいい思い出になりますね。日常の中のちょっとした夢のような体験に、ほっこりさせられる素敵なお写真でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）