¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£·¡Ë¤¬¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¶á±Æ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£±£°»þÈ¾¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë£²ÆüÅÐ¾ì¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¼ê±Û¤ÏµÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡È¸¼º÷¡É¤Û¤Ã¤³¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¾Ð´é¤Î¸¼°ì¡Ê¡ôµÚÀî¸÷Çî¡Ë¤Èº÷¡Ê¡ô¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¸¼°ì¤Î¸µµ¤¤¹¤®¤ë²ÈÂ²¡¢¥Á¥ã¥ó¤È¥Á¥ã¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÚÀî¤È¼ê±Û¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¡££·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¼ê±Û¤Ï¡¢¹õÈ±¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤«¡Ä¤Ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ê¤¢¡×¡Ö²¿¤½¤ÎÉþ¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¡×¡Ö¼ê±Û¤¯¤ó¡ª¡©¡ª¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê±Û¤¯¤ó¡©¡×¡Ö¹õÈ±¤À¤È¥Ô¥å¥¢´¶¤Þ¤·¤Þ¤·¡×¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£