¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿£±£°¾¡ÌÜ¡¡¥É¥é£±¡¦ºØÆ£ÂçæÆ¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£µ¡½£¶À¾Éð¡Ê£²Æü¡¦µþ¥»¥é£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë²÷¾¡¡£º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿£±£°¾¡¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ºØÆ£ÂçæÆÆâÌî¼ê¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÎ¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£²²ó¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¤¬±¦ÍãÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£ÃçÅÄ¤Ï¤³¤ì¤¬¥×¥í½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¸Å²ìÍª¤¬£²ÅÀÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼êÊá¼ê¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢¸Å²ìÍª¤Ï°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Â³¤¯£²²ó£±»à¤Ç¤ÏÀÐÀî¡¦¶âÂô¹â¤«¤é£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºØÆ£¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¥×¥í½é°ÂÂÇ¡£¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë£´ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦º£°æ¤Ï£¶²ó£µ°ÂÂÇ£·Ã¥»°¿¶£´¼ºÅÀ¤Ç£±£°¾¡ÌÜ¡££²²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¸å¡¢ÂçÎ¤¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¡££¶²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¼ã·î¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ÏÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£