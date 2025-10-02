¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½êÉÕ¶á¤Ç»É½ý»ö·ï 2¿Í»àË´¡¡ÉÔ¿³Êª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÃË¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤«¡¡ÇúÃÆ½èÍýÈÉ¤â»ö·ï¸½¾ì¤Ø¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼
¥¤¥®¥ê¥¹ÃæÉô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½ê¶á¤¯¤Ç¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ï½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½ê¥·¥Ê¥´¡¼¥°¶á¤¯¤Ç¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¡ÖÃËÀ¤¬»É¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ò¼Í»¦¤·¡¢ÃË¤¬ÉÔ¿³Êª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÇúÃÆ½èÍýÈÉ¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¤Ï¥æ¥À¥ä¶µ¤Î½ÅÍ×¤Ê½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¡ÖìÞºá¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎéÇÒ½ê¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿®¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿®¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇË¬ÌäÀè¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤é¤Îµ¢¹ñ¤òÁá¤á¡¢À¯ÉÜ¤Î¶ÛµÞÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎéÇÒ½ê¤Ë·Ù»¡´±¤òÄÉ²ÃÇÛÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
