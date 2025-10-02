Cocomi¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×°¦¤é¤·¤¤1ºÐ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ò²ð¡¡¡Ö¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤±¤ÉËÜÌ¾¤Ï¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¹õÆ¦¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÌÚÂ¼²È¤Î¿·Æþ¤ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö1ºÐ¤Î¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¹õ¤¤»Ò¸¤¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¢¨ËÜÌ¾¤Ï¥Ó¥¸¥å¤Ç¤¹¡£¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Cocomi¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡£É×ºÊ¤Ï2000Ç¯12·î5Æü¤Ë·ëº§¡£01Ç¯5·î¤ËCocomi¡¢03Ç¯2·î¤Ë¼¡½÷¡¦Koki¡¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£