¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ö¤´ÀèÁÄÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³ÊÊÌ¡×½é¤Î»þÂå·à¤ÇÀÐÅÄ»°À®Ìò¡¢Éã½ã°ì¤«¤é¡ÖÀèÁÄ¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ
¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê50¡Ë¤¬2Æü¡¢Åìµþ¡¦Áð·î¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤ÎÉñÂæ¡ÖPRINCESS TOKUGAWA¡×³«±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢1992Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ç½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Ç»þÂå·à¤ò±é¤¸¤ë¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤¤¤·¤À¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÖÀÐÅÄ»°À®¤ÎÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå·à½éÄ©Àï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£½éÆü¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½êºî¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¤·¡Ê±é½Ð¤Î¡ËÌî¸ýÀèÀ¸¤È´é¤¬ÉÝ¤¤¡£°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£»þÂå·à½é½Ð±é¤Ë´Ø¤·¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é»ö¼Â³ÎÇ§¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°ÊÁ°¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÏÃ¤â¤Î¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢Åð¤Ã¿Í¡Ä¤ä¤Ã¤¿´¶¤¬¤Ê¤¤¡£½êºî¤â´Þ¤áÄ¶Âçºî¡¢ÉñÂæ¤Ï½é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ»°À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éã¤Î½ã°ì¤«¤é¡ÖÀèÁÄ¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öµ¤¤¬¼å¤¤¡£¼ÂÄ¾¤µ¤¬¤¢¤À¤Ë¤Ê¤ë¡£Ìò¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÂ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¡Ä¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÂ¾¿ÍÍÍ¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¡¢´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢½÷À¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤À¤È¼«Ê¬¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Î¸¢ÎÏ¡¢¶¯¤µ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤óÅñÂÁ¡Ê¤È¤¦¤¿¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡£½÷À¤¬»Ù¤¨¤ëÉð¾¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÃË¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£½÷ÀÃ£¤Î¶¯¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¼Â´¶¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢½÷À´Ø·¸¤Î¸½¾õ¤òÌä¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¤¤¤·¤À¤Ï¡Ö¶¯¤¤½÷À¤ÎÊý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÃË¤Ï¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡£¶¯¤¤½÷À¤ÎÊý¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤Ç¡Ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¸«½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤¬¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¶¸¸À»Õ¤ÎÏÂÀô¸µ×½¡Ê51¡ËÂç¸Ð¤»¤·¤ë¡Ê42¡ËËãÇµ²ÂÀ¤¡Ê58¡Ëºù°æô¥¡Ê25¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£