¡ã½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡ä²ÈÂ²¡¢µÁÎ¾¿Æ¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤«¤é¡£º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ä¤Î¿´¤ò¿¼¤¯¤¨¤°¤Ã¤¿°ì¸À
¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤¤ËÍ¥¤·¤¯¿Í¤òÊñ¤ß¡¢¤È¤¤Ë¿Ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»ö¼Â¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤È¤áÊý¤¬°ã¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÉé¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø²áµî¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Çº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©¡¡»ä¤Ï¹ç¥³¥ó¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÉÔºÙ¹©¡×¤È½éÂÐÌÌ¤ÎÃË¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤ò¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¾õ¶·¤ä´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¤¯¿´¤ò¤¨¤°¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ý¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¡¢Êì¿Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸ÀÍÕ¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï·×¤ê¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø»ä¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ËÏ¢È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÆóÌÜ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÔºÙ¹©¤è¤Í¡×¡ÖÉã¿Æ¤Ë»÷¤Æ²¼ÉÊ¤Ê´é¡×¤È¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¶À¤ò¸«¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢45Ç¯¤¯¤é¤¤°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ØÊì¤«¤é¡ÖÉÔºÙ¹©¤ÏÂ©¤¹¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÇ¤«¤ì¡¢¾®5¤ÇÝµ¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
¡Ø¤ªÁ°¤Îµã¤´é¤Ï±ø¤¤¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¶À¸«¤Æ¤ß¤íÉÔºÙ¹©¡×¤È¶À¤ÎÁ°¤ËºÂ¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°¤¯¤Ê¤È»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼«Í³¤¹¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£Áª¤ó¤ÀÉþ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ì»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¾¡¼ê¤Ë½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡×¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ª¤½¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¡×¡Ö¸µ¥«¥Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤â¡£
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬1ºÐº¢¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËºÙ¤¯¡¢ÊÐ¿©¡õ¾¯¿©¡õ±¿Æ°²áÂ¿¡£ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇº¤ßÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËµÁÊì¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡ÖµÔÂÔ¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤ËºÙ¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡£±ïÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
°é»ù¤ËÇº¤à¥Þ¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¡£Â¹¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµ¿À·Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Ö²È¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é2¿ÍÌÜ¤Ê¤ó¤«À¸¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤ÈÀµ¼Ò°÷¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÉÂ¤ó¤À¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÝµÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÎ¥º§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¡Ù
ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î¤Ê¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÁÊì¤Ë¸µ¥«¥Î¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
¤ÈÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î°ì¸À¡£²ÈÂ²¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¼¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æù¿Æ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬¥À¥á¤Ç¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¥¿¥«¤ë¤Ê¡×
¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤«¤é¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯¤â¤Î¡£·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËËå¤Ë¡Ö¤â¤·¥À¥á¤Ç¤â¾Íè¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¥¿¥«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Ù
Ìµ¿À·Ð¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢°°Õ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡ÖÆ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ë´¶³Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØŽ¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë´þ¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤èŽ£¤ÈÉãÁÄÊì¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
ÁÄÊì¤«¤é¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Éã¤¬¤¤¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶Á¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ËÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¶»¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±ï¤¬ÀÚ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢½ÇÊì¤Ë¤¢¤ó¤¿É¡¤Î²¼¤¬Ä¹¤¤¤Í¡¢¿ïÊ¬Â¼ó¤¬ÂÀ¤¤¤Í¤È¡Ù
ÍÄ¾¯´ü¤Î½ÇÊì¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¸À¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¹¤éÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¥é¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×
¼Ò²ñ¤ÇÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢½ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø°û¿©Å¹¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¬»ÞÆ¦Åê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é²¶¤é¤Î¶â¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é²¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡Ù
¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤¤¤«¤é¼õ¤±¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤ÊË½ÎÏ¤ÈË½¸À¡£ÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¶²ÉÝ¤ÈÌµÎÏ´¶¤¬¶¯¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¥é¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡Ù
Êì¤È¤·¤ÆÌ¿¤ò¤«¤±¤¿½Ð»º¤ò¡¢¡Ö¥é¥¯¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤Î´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Î·Ú¤µ¤ËÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±µéÀ¸¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ö·ù¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤í¡×
»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â»Ä¹ó¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í·ù¤¤¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
Æ±¤¸Êý¸þ¤Ëµ¢¤ëÍ§¤À¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤âÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ëº®Íð¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ØÃæ³Ø¤Îº¢Æ±µéÀ¸¤Ë¾Ð´é¤¬ÉÔºÙ¹©¡¢ÌÜ¤Ä¤¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿ÍÁ°¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ê°ì¸À¤Ç¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¿Í¤Ë¡ÖÁé¤»¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ù
°ÊÍè¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿½ý¤Ë¶ì¤·¤à¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Ð»º¤Î¤È¤¤ËÎä¤¿¤¤ÊÖ»ö
Ì¿¤¬¤±¤Î½Ð»º¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¿´¤Ê¤¤°ì¸À¤Ë¤â¡¢¿´¤ò¤¨¤°¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø½Ð»º¸å¤Î½èÃÖÃæ¤Ë½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂç·¶ºÀ¤ËÁû¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÎä¤¿¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡Ù
½Ð»ºÄ¾¸å¡¢½õ»º»Õ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Ð»º»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤ß¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃÏ¹ö¤«¤é²Ä°¦¤¤¤ï¤¬»Ò¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤Ë¿å¤ò³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¸À¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø½é´ü¤Îº¢¤Ë½Ð·ì¤·¤¿¤«¤é»º±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÍè¤ó¤Ê¡×¡£ÍâÆü¤µ¤é¤ËÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¤¿¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ï¤Ã¡©¡¡Î®»º¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡¢¥Ð¥«¡©¡×¤È¡Ù
Ìë¶Ð¤Î°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿Ë½¸À¡£Å¾±¡¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤ËÌµ»ö½Ð»º¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤âµö¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÉô¤Î°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ë¿´¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿®´¶¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤ì¤â¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤â¤Ä¡ÖÎÏ¡×¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¡¢²¿Ç¯¡¢²¿½½Ç¯¤È¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ýº¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ï¿Ï¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ì¤òÄË´¶¤¹¤ë·Ð¸³¤ò¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¸ÀÍÕ¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£