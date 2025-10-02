»°ÅèÂç¼Ò¤ÇÀéºÐ°»¤ÎÂÞµÍ¤áºî¶È¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¡×¼·¸Þ»°¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë=ÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô
11·î¤Î¼·¸Þ»°¤òÁ°¤ËÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î»°ÅèÂç¼Ò¤ÇÀéºÐ°»¤ÎÂÞÆþ¤ìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼·¸Þ»°¤òÁ°¤ËÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î»°ÅèÂç¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéºÐ°»¤ÎÂÞÆþ¤ìºî¶È
ÀéºÐ°»¤ÎÂÞÆþ¤ìÊô»Å¤Ë¤Ï¿À¿¦¤äÖà½÷¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉØ¿Í²ñ¤Ê¤ÉÌó35¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¹ÈÇò¤ÎÀéºÐ°»¤òÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÖà½÷ °Âã·Í¥¤µ¤ó¡ä¡Ö¼·¸Þ»°»²¤ê¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ª»ÒÍÍ¤È¤´²ÈÄí¤ÎÊý¤¬³§¤µ¤ó·ò¹¯¤Ç¡¢¿´Ë¤«¤Ë¤ª»²¤ê¤È¤ª½Ë¤¤¤ò¤Ê¤µ¤ë¤³¤È¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤ÆÊôÀ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã»°ÅèÂç¼Ò·É¿ÀÉØ¿Í²ñ Â¿ÅÄÍ¿»Þ»Ò²ñÄ¹¡ä¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ®Ä¹¤Ê¤µ¤ë¤è¤¦¤Ëº£¤Î»þÂåÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´í¸±¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»°ÅèÂç¼Ò¤Ç¤Ï¡¢10·î2Æü¤Îºî¶È¤ÇÀéºÐ°»5500ÂÞ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¡¢10·î²¼½Ü¤«¤é¼·¸Þ»°¤ò½Ë¤¦¤ªº×¤ê¤¬³«¤«¤ì¤ë11·î15Æü¤Ë¤«¤±¤Æº®¤ß¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£