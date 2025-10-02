Éã¤Ï¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±éà17ºÐ¥À¥ó¥µ¡¼Ä¹ÃËáºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËµÓ¸÷¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¡ª¡©´é¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤♡¡×
¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ½¸¤Þ¤ë
¡¡¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢LDH SCREAM¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ÇD.LEAGUE¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¾ÐÂçÏº¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹âß·¾ÐÂçÏº(17)¡£ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ÈÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤É¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ♡¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤É♡¡×¡Ö¾ÐÂçÏº¤¯¤ó²¿Æ¬¿È¡ª¡©´é¾®¤µ¤¤¡¼¤É¤ó¤Ê·ÏÅý¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡£´°àú¤¹¤®¤ë¡£¾ÐÂÀÏº¤¯¤ó¤Î¥À¥ó¥¹´Þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤íÂô»³¤ß¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤è¡¼Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÐÂçÏº¤Ï¡¢¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó(53)¤È¸µ¥â¥Ç¥ë½÷À¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£Î¾¿Æ¤Ï16Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥À¥ó¥Ð¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óDANCE BATTLE ¡ß AUDITION¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¡£EXILE¤ÎNAOTO¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£