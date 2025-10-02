¡Ú¸©Æâ½é¡ÛÂæÏÑ½Ð¿È¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Ø½¬½Î¡¡¶µ°é¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë²ÝÂê¤È¤Ï
·§ËÜ¸©Æâ½é¤È¤¤¤¦³Ø½¬½Î¤ËKKTÈÓÅÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈÓÅÄ²ÅÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿åÁ°»û¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸©Æâ½é¤Î³Ø½¬½Î¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤«¡©¡ÄÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ï½Î¤ÎÁ°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂæÏÑ¡¦¶µ°éŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂæÏÑ¿Ê³Ø¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌðÌîÍ¥ºî¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂæÏÑ½Ð¿È¤Î»Ò¤É¤â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Ø½¬½Î¡×¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¤«¤é·§ËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·§ËÜ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¶µ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÌÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÌðÌî¤µ¤ó¡¢º£¤âÂæÏÑ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌðÌî¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¤ÇÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬½Î¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç½Î¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤«¤é·§ËÜ¤ËÍè¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¶µ°é¤ÎÊÉ¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶µ°é¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö¸À¸ì¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÌðÌîÍ¥ºî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·§ËÜ¤ËÍè¤ÆÄÌ¤¨¤ë³Ø¹»¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤«ÆüËÜ¸ì¤Î¸øÎ©³Ø¹»¡£¸À¸ì¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤«¤éÂæÏÑ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤ËÄÌ¾ï¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÊÈÓÅÄ²ÅÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â³Î¤«¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Î¤ÏÀìÌç¤Î¼õ¸³¾ðÊó¤ä¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È·§ËÜ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÂæÏÑ¤Ëµ¢¤ë¿Í¤â¡¢·§ËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¶µ°é´Ä¶¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¤Í¡£ÌðÌî¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£